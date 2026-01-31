الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
"غرفة عجمان" تقر بدلاً للأبناء من أصحاب الهمم وتحدث نظام الإجازات

31 يناير 2026 12:23

أقرت غرفة عجمان، بموافقة مجلس إدارتها، تحديثات شاملة على نظام الموارد البشرية ولائحته التنفيذية تزامنا مع "عام الأسرة 2026"، تضمنت استحداث "بدل خاص" لأبناء الموظفين من أصحاب الهمم، وإجراء تعديلات واسعة على منظومة الإجازات والترقيات، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري ودعم التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية.

وأكدت كلثم المزروعي، مدير إدارة الموارد البشرية، أن النظام الجديد يأتي ضمن مبادرات الغرفة المستدامة لترسيخ المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن التعديلات شملت إجازات الوضع، والأبوة، والحداد، والدراسة، والحج، والإجازات الطارئة.

وأوضحت أن اللائحة تضمنت تحديث آليات المهام الرسمية، وأنظمة الترقيات، والتظلمات، بما يضمن بيئة عمل مرنة وعادلة ترفع من مستويات الرضا والسعادة الوظيفية.

 

المصدر: وام
عام الأسرة
غرفة عجمان
