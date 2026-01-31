الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
31 يناير 2026 17:18

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند 02:42 والجزر الأول عند الساعة 19:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:51.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 22:17 والجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
