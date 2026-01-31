شرطة أبوظبي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوعية بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية

كشفت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي عن حزمة من المبادرات التوعوية الرقمية المبتكرة خلال مشاركتها في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية في نسخته الرابعة.

وتهدف هذه المشاركة إلى رفع مستوى الوعي لدى الزوار ومجندي الخدمة الوطنية بمخاطر المواد المخدرة والجرائم الإلكترونية بأساليب تقنية حديثة تحاكي لغة العصر.

وصرح الرائد حسن الحمادي، رئيس قسم الوقاية من المخدرات بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات (وام) بأن المشاركة تأتي للسنة الرابعة على التوالي، مؤكداً على استراتيجية المديرية في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب عبر استخدام أدوات تكنولوجية ذكية وتفاعلية.

وقال شرطة أبوظبي استعرضت في جناحها عدة حلول تقنية متطورة، شملت تقنية (AI Motion Video) لتقديم محتوى توعوي بصري متطور يجذب اهتمام الفئات الشبابية، والواقع الافتراضي (VR) وهو جهاز متطور يحاكي بيئة الشخص المتعاطي، مما يسمح للمستخدم بالتعرف على المؤثرات السلوكية والبيئية السلبية لتعاطي المخدرات بشكل واقعي وملموس.

وأشار إلى أن الجناح يقدم أيضاً الألعاب الذكية التفاعلية وهي وسيلة تعليمية ترفيهية تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية بطريقة سلسة ومبتكرة ومنصة الوقاية الرقمية التي تحتوي على فيديوهات، وبروشورات، وصور توعوية شاملة حول مخاطر السموم المخدرة وطرق الوقاية منها.

وإلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات، قال الرائد حسن الحماد، إن الجناح يركز بشكل مكثف على ملف الجرائم الإلكترونية، حيث تم توجيه رسائل توعوية لمجندي الخدمة الوطنية والجمهور حول سبل الحماية من التهديدات الرقمية، وكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الرائد الحمادي أن الهدف الأساسي من التواجد في مثل هذه الفعاليات هو تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، والإجابة على استفساراتهم، ونشر الثقافة الأمنية بأسلوب «سلس وفعال» يضمن حماية المجتمع بفئاته كافة.