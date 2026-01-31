الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص

حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص

31 يناير 2026 19:43
31 يناير 2026 19:33

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته التي تضع الإنسان والمجتمع في قلب المسيرة التنموية، وبجهود فرق دبي وشركائها من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يواصل اقتصاد دبي مسيرة نموه المتسارعة بثقة وثبات، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 5.3% ليصل إلى 113.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2025، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 355 مليار درهم».
وأضاف سموه: «دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص، لترسّخ مكانتها نموذجاً اقتصادياً رائداً على المستوى العالمي، والمهمة مستمرة لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لأهلنا ومدينتنا ووطننا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
