«الفرق التكتيكية» تُباشر تدريباتها استعداداً لتحدي «سوات 2026»

دبي (الاتحاد)



باشرت الفرق المشاركة في النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، تدريباتها في المدينة التدريبية بالروية بدبي، استعداداً للحدث العالمي الذي تنطلق منافساته من الـ 7 إلى 11 من فبراير الجاري، وذلك بعد بدء توافدها إلى الدولة واستقبالها من قِبل اللجنة المنظمة للتحدي.

وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية أن الفرق التي وصلت إلى الدولة، باشرت استعداداتها التدريبية وفق جدول زمني مُحدد لكل فريق، مشيرةً إلى أن الفرق تُظهر التزاماً عالياً واحترافية في التحضير لمختلف التحديات التي تتضمنها المسابقة. وأبدت الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة، استعدادها العالي من أجل خوض المنافسات من خلال الحضور المُبكر إلى الدولة، والاستعداد المُسبق في أوطانها من خلال اختيار الكوادر والعناصر البشرية القادرة على تحقيق أعلى النتائج والنقاط في التحدي.

وبدأت الفرق التدريب على 5 تحديات رئيسية هي «إنقاذ رهينة»، وتحدي «الهجوم»، و«إنقاذ ضابط»، وتحدي «البرج»، و«مسابقة الموانع»، حيث يتطلب كل تحدٍّ من الفرق أن تجتازه في أقل مدة زمنية لتحصل على أعلى نسبة من النقاط، إلى جانب البراعة في التصويب على الأهداف، واستخدام أسلحة مُتعددة، وحمل الدمى ثقيلة الوزن، والتعامل مع عدد من العقبات الصعبة والنزول من أعلى البرج باستخدام الحبال وغيرها من التحديات.