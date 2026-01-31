60 طالباً من كلية القيادة والأركان يزورون شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من طلاب كلية القيادة والأركان بوزارة الدفاع، يضم 60 طالباً من مختلف الدول العربية والأجنبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات المرونة، والذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل.

كان في استقبال الوفد، اللواء طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بحضور العميد دكتور حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور جاسم محمد حسن عبد الله، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، مُرحبين بالوفد الزائر برئاسة العقيد ركن راشد المزروعي.

كما شهد الزيارة العقيد سعيد حمدان بن دلموك، مدير إدارة المرونة في الإدارة العامة للعمليات، والعقيد سلطان أحمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

ورحب اللواء طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز جسور التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات الأكاديمية والعسكرية، بما يُسهم في ترسيخ مفاهيم الجاهزية والمرونة والاستعداد للمستقبل.

من جانبه، قال العقيد سعيد حمدان بن دلموك، إن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمجالات استشراف المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المتسارعة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويواكب أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى مشاركة التجارب الشرطية الرائدة مع الكفاءات القيادية الشابة من مختلف الدول يعكس نهج شرطة دبي في الانفتاح المعرفي ونقل الخبرات، وترسيخ ثقافة العمل الاستباقي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمتطلبات المستقبل.

وأعرب العقيد ركن راشد المزروعي، عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال، مشيداً بما اطّلع عليه من جهود نوعية وممارسات متقدمة تعكس ريادة شرطة دبي في مجالات الاستعداد والجاهزية المستقبلية.

واطّلع الوفد خلال الزيارة التي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، وبمتابعة من الإدارة العامة للتميز والريادة، على الاختصاصات الاستراتيجية لإدارة المرونة، ومركز استشراف المستقبل، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض أبرز الخدمات والمشاريع والمبادرات ودورها ضمن منظومة القيادة العامة لشرطة دبي في دعم الجاهزية والاستباقية الأمنية.