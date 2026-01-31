الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرِّم «هيئة الدفاع المدني»

أحمد بن زيتون لدى تكريمه هيئة أبوظبي للدفاع المدني (من المصدر)
1 فبراير 2026 02:47

أبوظبي (الاتحاد) 

كرَّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدفاع المدني نظير امتثالها لمتطلبات المعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال 
NCEMA 7000:2021، وذلك خلال فعاليات ملتقى مرونة 2026 الذي نظّمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مؤخراً، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء المحليين والدوليين.

أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن هذا الاستحقاق يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية المتقدمة التي تتمتع بها الهيئة، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات والخدمات الحيوية في مختلف الظروف والطوارئ، بما يدعم منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، ويعزّز جاهزية إمارة أبوظبي وفق أعلى المعايير المعتمدة. وأشار إلى أن التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال استمرارية الأعمال يأتي ضمن نهج مؤسسي متكامل يركّز على تعزيز المرونة المؤسسية، وضمان استدامة الخدمات، وحماية الأرواح والممتلكات، واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وموثوقية في جميع الأوقات.

 

جهـــود

أوضح العميد رائد علي المهيري، رئيس فريق استمرارية الأعمال بالهيئة، أن تحقيق الامتثال ثمرة جهود تكاملية نفّذتها فرق العمل المختصة، من خلال تطوير الخطط التشغيلية، وتحديث سيناريوهات المخاطر، وتنفيذ اختبارات وتمارين دورية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
شرطة أبوظبي
