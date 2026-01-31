الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء يستعرضون تقارب الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في «أميركية رأس الخيمة»

خبراء يستعرضون تقارب الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في «أميركية رأس الخيمة»
1 فبراير 2026 02:48

رأس الخيمة (وام) 

أكد خبراء وباحثون وأصحاب المهن وصنّاع السياسة العالميون من مختلف التخصصات ضرورة دمج ممارسات إدارة الأعمال وريادة الأعمال ومبادئ الاقتصاد الدائري المستدام، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني الذي استضافته الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بعنوان «التحول نحو الأفضل.. الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري المستدام».
ويهدف هذا المؤتمر، الذي عُقد يومي 28 و29 يناير الجاري، إلى استكشاف الطريقة التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المسؤولة ومبادئ الاقتصاد الدائري أن تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية، وذلك من خلال كلمات رئيسية وورش عمل متقدمة قدّمها خبراء دوليون.

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
ولي عهد رأس الخيمة يقيم مأدبة غداء لأهالي منطقة المنيعي والمناطق المجاورة
الجامعة الأميركية
رأس الخيمة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©