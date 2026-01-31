خبراء يستعرضون تقارب الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في «أميركية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)



أكد خبراء وباحثون وأصحاب المهن وصنّاع السياسة العالميون من مختلف التخصصات ضرورة دمج ممارسات إدارة الأعمال وريادة الأعمال ومبادئ الاقتصاد الدائري المستدام، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني الذي استضافته الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بعنوان «التحول نحو الأفضل.. الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري المستدام».

ويهدف هذا المؤتمر، الذي عُقد يومي 28 و29 يناير الجاري، إلى استكشاف الطريقة التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المسؤولة ومبادئ الاقتصاد الدائري أن تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية، وذلك من خلال كلمات رئيسية وورش عمل متقدمة قدّمها خبراء دوليون.