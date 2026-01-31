الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طالب بن صقر: العلاقات الإماراتية - الكويتية نموذج للأخوّة

طالب بن صقر والحضور خلال الاحتفال (وام)
1 فبراير 2026 02:47

رأس الخيمة (وام) 

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن العلاقات الإماراتية الكويتية تُعد نموذجاً مميزاً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية القائمة على أُسس راسخة من الاحترام والتعاون المشترك، مشدداً على أنها علاقات متأصِّلة ومُتجذِّرة تاريخياً تربط القيادتين والشعبين الشقيقين بوشائج المودّة والتفاهم والتوافق.
جاء ذلك خلال حضوره، أمس الأول، الاحتفال الذي أقامه رجل الأعمال سيف عبدالله الحبسي في منطقة «سيح الأشقر» برأس الخيمة، تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، وذلك احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، إن ما يجمع البلدين ليس مجرد تعاون رسمي فحسب، بل امتداد لتاريخ طويل من التلاحم والمواقف المشتركة، لافتاً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الاجتماعية في تعزيز جسور التواصل بين أبناء البلدين ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

