ثاني الزيودي: نسبق التوقعات لمستهدفاتنا الوطنية في رؤية الإمارات 2031

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن النمو القياسي الذي شهدته التجارة غير النفطية الإماراتية من السلع في عام 2025 هو إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بمواصلة الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.

وأشار معاليه إلى أن أهم ما تكشفه بيانات 2025 أن تجارتنا غير النفطية تواصل تخطي التحديات المتعلقة بحركة التجارة الدولية، والتوترات الجيوسياسية حول العالم، وازدياد التوجه نحو الحمائية وفرض الرسوم الجمركية المتبادل بين عدد من القوى التجارية الكبرى، حيث استمر المسار الصاعد لتجارتنا الخارجية غير النفطية الذي بدأ عام 2021، لنحقق نتائج أفضل وأرقام غير مسبوقة في تاريخ الدولة عاماً بعد عام.

ونوه معاليه بالأثر الإيجابي لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته إنجاز 35 اتفاقية دخلت 14 منها حيز التنفيذ حتى الآن وفي فبراير سيصل عددها إلى 15 دولة، وهو ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.

وقال الزيودي: إن معدلات النمو السنوية التي تسجلها تجارتنا غير النفطية تؤكد أننا نواصل السير في الطريق الصحيح، بل نسبق التوقعات والجداول الزمنية لمستهدفاتنا الوطنية التي حددتها رؤية الإمارات 2031 بمضاعفة تجارتنا غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وصادراتنا إلى 800 مليار درهم، حيث سجلنا بنهاية 2025 نحو 3.8 تريليون درهم بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023. وكذلك بنمو 65% و97.4% مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021. وتجاوزت ضعف رقم 2019.

وتابع معاليه: هذا يعني إننا حققنا 95% من مستهدف الـ4 تريليونات درهم قبل 6 سنوات من الموعد المحدد في 2031، ولم يعد يفصلنا عنها سوى 200 مليار درهم فقط. والأكثر من ذلك إننا تخطينا مستهدفات الصادرات بتسجيلنا أكثر من 813 مليار درهم بنهاية العام، أي بأكثر من 13.8 مليار من الرقم الذي كان مفترضاً الوصول إليه عام 2031.

وأشاد معاليه بالأرقام التي شهدها الربع الأخير من 2025 حيث سجلت تجارة الإمارات غير النفطية 1.1 ترليون درهم (أي خلال 3 أشهر فقط)، لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.1%، على أساس سنوي مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية التي بلغت 234.4 مليار درهم خلال ذات الفترة، بزيادة 53.2% مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وبارتفاع 12% مقارنة مع الربع الثالث من 2025.

وأشار ثاني الزيودي إلى أنه بنهاية عام 2025، زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 21.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة مع 18.8% بنهاية 2024، ومرتفعة من 16.5% خلال 2022 وما نسبته 14.1% فقط قبل 6 سنوات، وتحديداً بنهاية عام 2019.

وقال: حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 28.9% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، ونمواً بنسبة 24.8% مع باقي الدول خلال 2025 مقارنة مع 2024.

وأضاف: بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5% مقارنة مع 2024، وبزيادة 85% مقارنة مع 2023، لتواصل بذلك مسارها الصاعد منذ سنوات، حيث تجاوزت 3 أضعاف رقم الصادرات خلال 2019. وأكثر من ضعف رقم عامي 2022 و 2021. وكانت الصادرات غير النفطية الأفضل أداءً والأكثر نمواً بين باقي مكونات بين التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة، ما انعكس على زيادة حصتها في القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية مسجلةً 21.6%. وبفضل ذلك تجاوزت مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأكثر من 13.8 مليار درهم.

وتابع معاليه: حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 54.0% وباقي الدول نمواً بنسبة 29.5%، وذلك خلال 2025 مقارنة مع 2024.

وعن تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أشار الزيودي إلى أن صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية 2025 وعددها 14 دولة سجلت ما قيمته 175.5 مليار درهم بنمو 18.2%.