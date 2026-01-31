مكتوم بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الحمادي والرفيع

دبي (الاتحاد)



حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وإلى جانبه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله الحمادي يوم أمس السبت، في مجلس الخوانيج في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله محمد الحمادي على كريمة صالح محمد الرفيع.





كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله الحمادي، أمس السبت، في مجلس الخوانيج في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله محمد الحمادي على كريمة صالح محمد الرفيع.

وهنأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.