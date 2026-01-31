الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الحمادي والرفيع

مكتوم بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد لدى حضورهما حفل الاستقبال (الصور من وام)
1 فبراير 2026 02:47

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وإلى جانبه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله الحمادي يوم أمس السبت، في مجلس الخوانيج في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله محمد الحمادي على كريمة صالح محمد الرفيع. 

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله الحمادي، أمس السبت، في مجلس الخوانيج في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله محمد الحمادي على كريمة صالح محمد الرفيع.
وهنأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

أفراح الحمادي
منصور بن محمد
مكتوم بن محمد
دبي
الخوانيج
