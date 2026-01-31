الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يقيم مأدبة غداء لأهالي منطقة المنيعي والمناطق المجاورة

محمد بن سعود وجانب من الحضور خلال استقباله المواطنين (وام)
1 فبراير 2026 02:47

رأس الخيمة (وام)

أقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة غداء لأهالي منطقة المنيعي والمناطق المجاورة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أوضاع المواطنين، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
والتقى سموه عدداً من أبناء المناطق، ناقلاً إليهم تحيات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، واطمأن على أحوالهم، واستمع إلى احتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.
وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون المواطنين بشكل مباشر، والعمل على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارة، بما يواكب تطلعات أبناء رأس الخيمة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

 

الحضور

رافق سموه، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء المناطق.

