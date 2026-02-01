الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد إعلامي إماراتي يغادر اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة

وفد إعلامي إماراتي يغادر اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة
1 فبراير 2026 16:40

بتنظيم نادي دبي للصحافة، يغادر اليوم وفدٌ إعلامي إماراتي إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وتحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، من خلال تنظيم "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي"، وذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عبدالرحمن المطيري.

 

أخبار ذات صلة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

ويضم الوفد الإماراتي المشارك أكثر من 100 من القيادات والرموز الإعلامية في دولة الإمارات، ويشمل نخبة من الفنانين والمنتجين وقيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيفاً من الكُتّاب، والصحافيين، وصُنّاع المحتوى، والمؤثرين، كما يضم الحدث نخبة من أهم القيادات الإعلامية والصحافية وأبرز الكتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي في دولة الكويت.

ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي" وفعاليات متنوعة ولقاءات مهنية وزيارات ميدانية لعدد من الجهات الإعلامية الكويتية، إلى جانب جلسات نقاشية تسلط الضوء على أفضل الممارسات الإعلامية وفرص التعاون المستقبلي.

 

المصدر: وام
وفد إعلامي
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©