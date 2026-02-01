الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي

1 فبراير 2026 17:53

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت وأخي محمد بن راشد اليوم جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي. اجتماع أكثر من 100 عالمٍ من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة من مختلف دول العالم على أرض الإمارات يؤكد الثقة العالمية في نهج الدولة القائم على إعلاء قيمة العلم والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة البشرية».
وأضاف سموّه: «العلماء شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي هو الطريق لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار».

