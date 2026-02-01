الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر يدينون انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر يدينون انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
1 فبراير 2026 17:47

يعرب وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.
ويؤكّد الوزراء أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة تثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
ويؤكد الوزراء أنّ تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، ويشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.
كما يدعو الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ويجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم، المستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أخبار ذات صلة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
المصدر: وام
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©