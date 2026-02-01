الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
1 فبراير 2026 18:31

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والمد الثاني عند 03:14، والجزرالأول عند الساعة 20:16، والجزر الثاني عند الساعة 07:38.
وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:30، والمد الثاني عند الساعة 22:52، والجزر الأول عند الساعة 16:12، والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

المصدر: وام
