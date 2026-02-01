رئيس الدولة يمنح محمد القرقاوي وسام الاتحاد

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وسام الاتحاد، تقديراً لعطائه المتواصل وجهوده المخلصة في مسيرة العمل الحكومي، وتكريماً لما قدمه من إسهامات نوعية في خدمة الوطن.

وقلد سموه معاليه الوسام، خلال فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للعلماء التي بدأت اليوم في دبي، وتستمر ثلاثة أيام.

وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي محمد القرقاوي دوام التميز والتوفيق في خدمة وطنه.. وقال سموه إن معاليه من الكوادر الوطنية التي قدمت نموذجاً متميزاً في العمل الحكومي، مثمناً ما يتحلى به من التزام وإخلاص وكفاءة عالية.

من جانبه، أعرب معالي محمد القرقاوي عن شكره وتقديره لسموه واعتزازه بهذا التكريم، مثمناً الدعم الذي تحظى به الكوادر الوطنية من قبل القيادة الحكيمة لتعزيز دورها، وتمكينها في مسيرة تقدم الوطن ورفعته.. وقال إن هذا التكريم حافز كبير لبذل أقصى ما لدينا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً، ومواصلة العطاء في خدمة وطننا، سائلاً الله تعالى التوفيق حتى يكون عند حسن ظن قيادتنا على الدوام.