محمد بن راشد: حضرت وأخي محمد بن زايد افتتاح "القمة العالمية للعلماء"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، فعاليات القمة العالمية للعلماء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حضرت وأخي الشيخ محمد بن زايد «حفظه الله» افتتاح «القمة العالمية للعلماء» والتي يشارك بها أكثر من 100 عالم وحائز على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة وقيادات المؤسسات البحثية».

وأضاف سموه: «نقاشات وحوارات علمية ومجتمعية وإنسانية تجمعها القمة لتؤكد أن ازدهار الحضارات يبدأ من تقدير العلم وتمكين أهله».

واختتم سموه: «ستبقى الإمارات ملتقى العقول، وحاضنة الأفكار الجريئة، ووجهة لكل من يحوّل الطموح إلى إنجاز، والمستحيل إلى واقع».