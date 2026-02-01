افتتاح مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في تركيا

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم افتتاح مركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في جامعة ابن خلدون في إسطنبول بالجمهورية التركية.

ويأتي إنشاء المركز بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبالتعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ابن خلدون، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في البيئات الأكاديمية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

ويهدف المركز إلى تقديم برامج تعليمية متخصصة في تعليم اللغة العربية للطلبة الأتراك والدوليين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل أكاديمية، ودعم البحث العلمي في مجالات اللغة والثقافة العربية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الجانبين.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وسعادة سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وسعادة سعيد المهيري، قنصل عام دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، والدكتورة موزة الحوسني، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في الجمهورية التركية.

كما حضر من الجانب التركي سعادة البروفيسور عرفان غوندوز، رئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون، وسعادة بلال أردوغان، نائب رئيس مجلس الأمناء والبروفيسور أتيلا أركان، رئيس الجامعة، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والطالبات.

وحضر من جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتور رامي بيرم النائب، المشارك للبحث العلمي، والدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، في كلمتها بمناسبة الافتتاح، على الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم مسيرة التعليم، وتمكين المرأة ودورها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة، إضافة إلى دور سموها في ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتنموي كنهج راسخ لدولة الإمارات.

وقالت إن تدشين مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في الجمهورية التركية يعكس رؤية سموها في صون اللغة العربية، وتعزيز حضورها في المؤسسات الأكاديمية الدولية.

وأشارت معاليها إلى أن إنشاء مركز اللغة العربية في الجمهورية التركية يجسّد عمق العلاقات الثنائية، وأهمية الشراكات التعليمية والثقافية بين البلدين، ويؤكد الدور الحيوي للجامعات الوطنية، وفي مقدمتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، في نشر اللغة العربية، وترسيخ مكانتها لغة للعلم والمعرفة، وبناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب.

من جانبه، أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن المركز الذي يحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يجسد رؤيتها وجهودها الرائدة في دعم اللغة العربية ونشرها عالمياً، علاوة على مبادراتها النوعية في إحداث أثر إنساني وتعليمي عميق تجاوز حدود الدولة ليصل إلى مختلف دول العالم، موضحاً أن هذا المركز سيشكل منصة ثقافية وتعليمية تُعزز حضور اللغة العربية، وتُسهم في مد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب.

وأشار معاليه إلى حرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح فرصاً نوعية لدراسة اللغة العربية، وتلبي تطلعات المهتمين باللغة والثقافة العربية في الجمهورية التركية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بتعزيز الحوار الثقافي العالمي، وتوسيع مجالات التعليم والمعرفة.

وستعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة على دعم برامج وأنشطة المركز التعليمية، بما يضمن استدامة تطوير تعليم اللغة العربية، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي.