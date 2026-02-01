الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يهنئ محمد القرقاوي لتكريمه بوسام الاتحاد

حمدان بن محمد يهنئ محمد القرقاوي لتكريمه بوسام الاتحاد
1 فبراير 2026 21:05

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،  معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، لتكريمه بوسام الاتحاد.
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك للأخ محمد القرقاوي تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقليده وسام الاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والعمل المخلص».
وأضاف سموه: «بوسعيد، قامة وطنية نفخر بإسهاماتها المتواصلة ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو محل ثقتنا، ونقدر جهوده النوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء الكفاءات الوطنية، وخدمة قيادتنا وشعبنا بكل إخلاص ومسؤولية».
واختتم سموه: «والشكر موصول لقائد مسيرتنا، فهذه هي قيادة الإمارات التي تحتفي برجالها المخلصين.. مشكور بوسعيد، وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح».

أخبار ذات صلة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
محمد القرقاوي
وسام الاتحاد
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©