حمدان بن محمد يهنئ محمد القرقاوي لتكريمه بوسام الاتحاد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، لتكريمه بوسام الاتحاد.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك للأخ محمد القرقاوي تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقليده وسام الاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والعمل المخلص».

وأضاف سموه: «بوسعيد، قامة وطنية نفخر بإسهاماتها المتواصلة ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو محل ثقتنا، ونقدر جهوده النوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء الكفاءات الوطنية، وخدمة قيادتنا وشعبنا بكل إخلاص ومسؤولية».

واختتم سموه: «والشكر موصول لقائد مسيرتنا، فهذه هي قيادة الإمارات التي تحتفي برجالها المخلصين.. مشكور بوسعيد، وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح».