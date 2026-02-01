الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

24 مشروعاً لخدمة الأسرة والمجتمع في منطقة الظفرة

24 مشروعاً لخدمة الأسرة والمجتمع في منطقة الظفرة
2 فبراير 2026 03:08

أبوظبي (الاتحاد) 

استقبلت بلدية منطقة الظفرة عام الأسرة بإنجاز عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية ومشاريع البنية التحتية، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع، لا سيما الأسر والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. 
وبلغ عدد المشاريع التي أنجزتها البلدية، خلال الفترة السابقة، أكثر من 24 مشروعاً، تضمنت حدائق متعددة الاستخدامات، وتأهيلاً للطرق والبنية التحتية، وأعمالاً متفرقة، وإنشاء بحيرة في مدينة غياثي، بهدف توفير وجهة ترفيهية متميزة. ولتعزيز دور الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السليم، فقد أعدّت البلدية، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، برامج وفعاليات وأنشطة ثقافية وتراثية متعددة تستمر على مدار عام الأسرة. 

