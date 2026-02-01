الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«البلديات والنقل»: تطوير شبكة مسارات الدراجات الهوائية لتشمل مناطق خارج جزيرة أبوظبي

استهداف مناطق جديدة لتنفيذ مسارات الدراجات (الاتحاد)
2 فبراير 2026 03:09

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ أعمال تطوير شبكة مسارات الدراجات الهوائية في مناطق جديدة داخل وخارج جزيرة أبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز منظومة التنقل المستدام وتطوير بنية تحتية متكاملة تشجّع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية بطرق آمنة وصديقة للبيئة. 
وتُعد هذه الخطوة، امتداداً لبرامج ومشروعات سابقة نفّذتها الدائرة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ودعم خيارات النقل البديل. وفي هذا السياق تعمل الدائرة حالياً على استكمال تنفيذ مسارات إضافية على امتداد شارع الشيخ راشد بن سعيد على طريق أبوظبي - العين، لتخدم عدداً من المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي، مع ربطها بمسارات قائمة داخل الجزيرة، بهدف إتاحة خطوط حركة متصلة ومتكاملة لمرتادي الدراجات. وتشمل الأعمال تطوير مسارات جديدة تتوافق مع أعلى معايير السلامة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير تجهيزات داعمة للمستخدمين.
وتأتي هذه الأعمال في خطوة نحو الربط الشامل بين شبكة المسارات لتغطي مختلف المناطق داخل الجزيرة وخارجها، بما يسهم في توفير تجربة تنقل آمنة وسهلة لمستخدمي الدراجات، سواء بهدف الرياضة أو التنقل اليومي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز انسيابية الحركة وربط المناطق السكنية والتجارية والخدمية بالشوارع الرئيسية عبر شبكة متصلة من المسارات الحضرية.

استدامة

تؤكد دائرة البلديات والنقل أن توسيع شبكة المسارات يُعد جزءاً مهماً من خططها المتعلقة بالمدن المستدامة والذكية، حيث تسهم البنية التحتية الخاصة بالتنقل غير الآلي في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، بما يتماشى مع توجهات إمارة أبوظبي نحو الاستدامة البيئية والصحية، وتعزيز نمط الحياة النشط بين جميع شرائح المجتمع.

تعزيز
من المتوقع أن يساهم تنفيذ المسارات الجديدة في تعزيز جاذبية الإمارة الرياضية والحضرية، من خلال توفير خيارات تنقل أكثر مرونة وتنوعاً، ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين الصحة العامة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النقل الصديق للبيئة. كما تسهم هذه المشاريع في تكامل المشهد الحضري للمدينة، عبر توفير مساحات آمنة ومظللة ومجهزة بشكل يواكب احتياجات المستخدمين ويعزّز جودة التجربة.

أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الدراجات الهوائية
