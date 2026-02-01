دبي (الاتحاد)



تمتلك الإمارات اليوم واحدة من أكثر المنظومات الإعلامية تطوراً وتأثيراً على مستوى العالم، وتشهد هذه المنظومة تنوعاً كبيراً وخاصة في الإعلام المرئي، الذي يبث عبر عشرات القنوات الفضائية، وبلغات متعددة، العديد من البرامج الهادفة التي تستحوذ على جمهور كبير، وفي العودة إلى جذور هذا النجاح والتميز نجد لحظات تاريخية ما زالت حاضرة في الوجدان الإماراتي، لحظات توثق لانطلاق بث محطة «تلفزيون الكويت من دبي» التي انطلقت في التاسع من سبتمبر من العام 1969، في خطوة شكلت نموذجاً رائداً للتعاون الخليجي، من خلال بناء صرح إعلامي إماراتي مرئي، قبل قيام الاتحاد والإعلان عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء إطلاق المحطة استجابة لطلب مباشر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وبتوجيه من القيادة الكويتية التي قدمت الدعم التقني والمادي والبشري لتجهيز المحطة وتشغيلها، لتكون امتداداً لنجاح تجربة الكويت الرائدة في مجال الإعلام المرئي على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية في ذلك الوقت، ولتؤدي الكويت دوراً مهماً في دعم وتطوير قطاع الإعلام في الإمارات، قبل قيام الاتحاد. وشهد حفل الافتتاح الرسمي للمحطة حضوراً رفيع المستوى ضم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والمغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما بث الحفل كلمة مسجلة للمغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح. وألقى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كلمة شكر فيها دولة الكويت الشقيقة على دعمها، فيما تحدث المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مشهد جسد روح التعاون الخليجي التي سبقت التأسيس الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل «تلفزيون الكويت من دبي» النواة الأساسية لانطلاق «تلفزيون دبي»، فقد كان نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت لتجهيز المحطة بالمعدات والأجهزة والأدوات، ورفدها بالموارد والمواد التلفزيونية اللازمة لتشغيلها. كما كان الإعلام الكويتي من الأقدم في الخليج، وكان له تأثير اجتماعي وثقافي واضح في تطور الإعلام الإماراتي عبر تبادل الخبرات بين الإعلاميين والطلاب من البلدين.

ولم يقتصر دور «تلفزيون الكويت من دبي» على البث فقط، بل استعان بطاقم من المذيعين الكويتيين المعروفين، مثل جاسم الشهاب، وصالح الجيشي، وماجد الشطي لنقل خبراتهم إلى الجانب الإماراتي. كما ساهمت هذه المحطة في تدريب أول جيل من المخرجين والمذيعين الإماراتيين.