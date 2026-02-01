الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تلفزيون الكويت من دبي» النواة الأساسية لانطلاق «تلفزيون دبي»

«تلفزيون الكويت من دبي» النواة الأساسية لانطلاق «تلفزيون دبي»
2 فبراير 2026 03:10

دبي (الاتحاد)

تمتلك الإمارات اليوم واحدة من أكثر المنظومات الإعلامية تطوراً وتأثيراً على مستوى العالم، وتشهد هذه المنظومة تنوعاً كبيراً وخاصة في الإعلام المرئي، الذي يبث عبر عشرات القنوات الفضائية، وبلغات متعددة، العديد من البرامج الهادفة التي تستحوذ على جمهور كبير، وفي العودة إلى جذور هذا النجاح والتميز نجد لحظات تاريخية ما زالت حاضرة في الوجدان الإماراتي، لحظات توثق لانطلاق بث محطة «تلفزيون الكويت من دبي» التي انطلقت في التاسع من سبتمبر من العام 1969، في خطوة شكلت نموذجاً رائداً للتعاون الخليجي، من خلال بناء صرح إعلامي إماراتي مرئي، قبل قيام الاتحاد والإعلان عن دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وجاء إطلاق المحطة استجابة لطلب مباشر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وبتوجيه من القيادة الكويتية التي قدمت الدعم التقني والمادي والبشري لتجهيز المحطة وتشغيلها، لتكون امتداداً لنجاح تجربة الكويت الرائدة في مجال الإعلام المرئي على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية في ذلك الوقت، ولتؤدي الكويت دوراً مهماً في دعم وتطوير قطاع الإعلام في الإمارات، قبل قيام الاتحاد.   وشهد حفل الافتتاح الرسمي للمحطة حضوراً رفيع المستوى ضم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والمغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما بث الحفل كلمة مسجلة للمغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح. وألقى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كلمة شكر فيها دولة الكويت الشقيقة على دعمها، فيما تحدث المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مشهد جسد روح التعاون الخليجي التي سبقت التأسيس الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.  وشكل «تلفزيون الكويت من دبي» النواة الأساسية لانطلاق «تلفزيون دبي»، فقد كان نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت لتجهيز المحطة بالمعدات والأجهزة والأدوات، ورفدها بالموارد والمواد التلفزيونية اللازمة لتشغيلها.  كما كان الإعلام الكويتي من الأقدم في الخليج، وكان له تأثير اجتماعي وثقافي واضح في تطور الإعلام الإماراتي عبر تبادل الخبرات بين الإعلاميين والطلاب من البلدين. 
ولم يقتصر دور «تلفزيون الكويت من دبي» على البث فقط، بل استعان بطاقم من المذيعين الكويتيين المعروفين، مثل جاسم الشهاب، وصالح الجيشي، وماجد الشطي لنقل خبراتهم إلى الجانب الإماراتي. كما ساهمت هذه المحطة في تدريب أول جيل من المخرجين والمذيعين الإماراتيين.

أخبار ذات صلة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
تلفزيون دبي
الإعلام
الإمارات
الكويت
دبي
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©