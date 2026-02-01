الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نجري في حب الكويت» احتفاء بعلاقات البلدين في عجمان

«نجري في حب الكويت» احتفاء بعلاقات البلدين في عجمان
2 فبراير 2026 03:09

عجمان (الاتحاد) 

نظّمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان فعالية «نجري في حب الكويت»، الحدث الرياضي المجتمعي الذي شكّل مبادرة مميزة احتفت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها دولة الكويت. وأقيم الحدث برعاية الاتحاد للماء والكهرباء وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان في حديقة الصفيا بعجمان، بمشاركة واسعة لأكثر من 500 متسابق من مختلف الأعمار والمستويات. 
وجاءت الفعالية في إطار مبادرة «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. 
وأكّد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن فعالية «نجري في حب الكويت» تؤكّد التزام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان بدعم التوجهات الوطنية التي تعزّز الروابط الأخوية المتينة بين دولة الإمارات والكويت الحبيبة، عبر مبادرات تُجسّد التزامها بترسيخ التعاون بين الدول الخليجية.
وشهد الحدث تنظيماً متكاملاً بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية. 

