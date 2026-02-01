الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد: نتائج تجارتنا غير النفطية تجسيد حي لرؤية اقتصادية استباقية

طحنون بن زايد: نتائج تجارتنا غير النفطية تجسيد حي لرؤية اقتصادية استباقية
2 فبراير 2026 03:10

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال عام 2025، والتي تجاوزت 3.8 تريليون درهم (تريليون دولار) لأول مرة في تاريخها، تمثِّل تجسيداً حياً لرؤية اقتصادية استباقية.
 وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «النتائج التي حققتها دولة الإمارات في تجارتها الخارجية غير النفطية تجسيد حي لرؤية اقتصادية استباقية، وانعكاس لمسار تنموي قائم على التنويع والانفتاح وبناء الشراكات الدولية الفاعلة». 
وأضاف سموه: «هذه الأرقام القياسية، التي اختزلت الجدول الزمني المخطط له، تأكيد واقعي على كفاءة السياسات، وقوة بيئة الأعمال، وثقة العالم، ودور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية». وتابع سموه: «ماضون بثقة نحو ترسيخ واستدامة تنافسية اقتصادنا الوطني، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، بحكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة».

أبوظبي
الإمارات
طحنون بن زايد
التجارة الخارجية غير النفطية
