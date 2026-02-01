منى المري: القيادة توجّه مسيرة دبي نحو الريادة

دبي (وام)



قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، إن الذكرى الثامنة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مهام ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مهام نائب حاكم دبي، تحمل رسالة واضحة عن استمرار القيادة في توجيه مسيرة دبي نحو الريادة والتميز، وهو ما نلمسه يومياً في المشاريع والمبادرات التي تغير حياة الناس نحو الأفضل.

وأضافت: «هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بالإنجازات الرسمية، بل فرصة للتأمل في الطريقة التي صنعت بها رؤية دبي نموذجاً عالمياً للتطوير الذكي والنمو المستدام، وكيف تمكنت الإمارة من الجمع بين الطموح الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وبين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على التراث المجتمعي».

وتابعت: «هذه المناسبة تمنحنا الحافز لمواصلة العمل بإبداع وشغف، لتعزيز مكانة دبي عالمياً، وبناء بيئة تحفز الابتكار والتفوق، وتؤكد أن رؤية القيادة ليست مجرد أهداف بعيدة، بل خريطة طريق قابلة للتحقيق، ونجاحات ملموسة يومياً في حياة الناس».