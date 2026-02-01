«تريندز» يطرح رؤيته الاستشرافية في «العالمية للحكومات»

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، كعضو مساهم، حيث تقام فعالياتها في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من فبراير 2026، وينظّم المركز سلسلةً من الفعاليات البحثية والعلمية المتخصصة التي تستشرف مستقبل القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

وتأتي المشاركة تأكيداً على مكانة المركز كأحد أبرز مراكز الفكر العالمية التي تحمل رؤية استشرافية، وتعمل تحت شعار «استشراف المستقبل بالمعرفة»، ساعياً إلى تقديم تحليلات معمّقة ورؤى استراتيجية تُسهم في تشكيل سياسات الغد.

وتشمل مشاركة «تريندز»، تنظيم جلسة استشرافية استراتيجية بعنوان «حكومات المستقبل.. الاتجاهات العالمية - رؤى من مراكز الفكر العالمية».

كما تتضمن المشاركة إطلاق تقرير تحليلي «الدولة الخوارزمية.. كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي وذكاء الآلة تشكيل مستقبل الحكم».

وتعزيزاً للحوار الفكري والتعاون العلمي والمعرفي، سيوقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجلة فوربس الشرق الأوسط.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، كعضو مساهم، تأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن استشراف المستقبل هو السبيل الأمثل لصناعة القرار المستنير وبناء استراتيجيات استباقية، حيث يعمل «تريندز» على تحويل البحوث والدراسات والمعرفة إلى رؤى استراتيجية عملية، تساعد المؤسسات على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة، في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي التي زادت من معدلات التطور التكنولوجي بصورة كبيرة تتطلب تفكيراً علمياً واقعياً يستشرف مستقبل وتأثير هذه الطفرات التقنية على المجتمعات.

وذكر العلي أن «تريندز» سيقوم، خلال فعاليات القمة، بإطلاق تقرير «الدولة الخوارزمية»، وتنظيم جلسة حول الاتجاهات العالمية وحكومات المستقل، كما سيُبرم مذكرات تعاون مهمة.