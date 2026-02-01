دائرة الطاقة في أبوظبي تستعرض «الأنظمة المتكاملة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، عضواً رئيسياً والتي تستضيفها إمارة دبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وبصفتها الجهة المنظمة لقطاعي الطاقة والمياه في الإمارة، ستسلط الدائرة الضوء على كيفية مساهمة التخطيط المتكامل والتنظيم والإشراف المنسق على المنظومة في دعم الموثوقية والاستدامة وحماية المستهلك عبر خدمات المرافق في الإمارة. ويشارك معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، في ثلاث فعاليات رفيعة المستوى ضمن أعمال القمة، حيث يشارك في «منتدى أثر الاستدامة»، الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي تركز هذا العام على «الشراكات من أجل مياه مستدامة»، مسلطاً الضوء على ريادة إمارة أبوظبي في تطوير حلول تعاونية، وعملية لتعزيز الأمن المائي. كما يشارك معاليه في اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة (2045 XDGs - أهداف التنمية المستدامة الموسعة 2045)، والتي تقام تحت عنوان «الدفع بمستقبل التنمية العالمية إلى ما بعد عام 2030»، حيث يستعرض رؤى أبوظبي حول نماذج التنمية الشاملة والتنسيق بين الأنظمة المختلفة والأولويات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد 2030، إلى جانب وزراء وقادة منظمات دولية وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.



الشراكات

يشارك عبدالعزيز العبيدلي الحمادي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، في حوار استراتيجي مغلق بعنوان «الشراكات من أجل اقتصاد مستدام وذكي:« خفض كثافة استهلاك الطاقة في عصر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، مسلطاً الضوء على الدور التنظيمي في تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتكامل الجهود بين القطاعات، وحوكمة المنظومات على مستوى شامل.

ومن خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، تدفع دائرة الطاقة قدماً بالمسارات القائمة على السياسات والتنظيم وإدارة المنظومة لتطوير أنظمة طاقة ومياه جاهزة للمستقبل، بما يعزز مكانة أبوظبي نقطة مرجعية عالمية في الحوكمة المتكاملة لقطاعي الطاقة والمياه، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومبادرة الحياد المناخي 2050.