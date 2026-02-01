الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأرصاد»: أمطار خفيفة حتى الجمعة المقبل

«الأرصاد»: أمطار خفيفة حتى الجمعة المقبل
1 فبراير 2026 23:50

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد وحتى 6 فبراير الجاري حالة جوية متفاوتة بين الرطوبة والطقس الصحو والغائم جزئياً، مع نشاط متوقع للرياح أحياناً، وفرص لتشكل الضباب والأمطار الخفيفة على بعض المناطق.
وذكر المركز في بيان له اليوم ، أن الطقس سيكون رطباً صباح غدٍ، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، ثم يستمر صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ويظل الطقس رطباً يوم الثلاثاء صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ثم يستمر صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.
وتوقع المركز أن يسود طقس رطب صباح يوم الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خاصة الغربية، على أن يتحول تدريجياً إلى صحو إلى غائم جزئياً، مع ظهور الغيوم أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية وفرصة لهطول أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
ويكون طقس يوم الخميس رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، غائما جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية وفرصة سقوط أمطار، مع انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في كل من الخليج العربي وبحر عمان.
ويشهد طقس يوم الجمعة رطوبة صباحية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق، خاصة الغربية، على أن يستمر صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 30 كم/س، ويظل البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
