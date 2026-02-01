الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

طالب بن صقر يحضر حفلاً لخريجي كلية الشرطة

طالب بن صقر والشيوخ في صورة خلال الحفل (وام)
2 فبراير 2026 03:09

رأس الخيمة (وام)

حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي حفلاً برأس الخيمة أقامه عدد من الخريجين بمناسبة تخرجهم في كلية الشرطة في أبوظبي دورات المرشحين الـ37 والجامعيين الـ40. 
كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة السيف للأفراح برأس الخيمة - الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين. وهنّأ الشيخ طالب بن صقر الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية والمهنية، ودوام النجاح والتقدم في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكداً أن انضمامهم إلى ميادين العمل الشرطي يشكّل رافداً مهماً لتعزيز منظومة الأمن والأمان ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات الأمنية، لاسيَّما المتعلقة بدمج التقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الشُّرطي، ومواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن وقيادتنا الرشيدة. 

كوادر محترفة

