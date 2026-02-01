طالب بن صقر يحضر حفلاً لخريجي كلية الشرطة

رأس الخيمة (وام)



حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي حفلاً برأس الخيمة أقامه عدد من الخريجين بمناسبة تخرجهم في كلية الشرطة في أبوظبي دورات المرشحين الـ37 والجامعيين الـ40.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة السيف للأفراح برأس الخيمة - الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين. وهنّأ الشيخ طالب بن صقر الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية والمهنية، ودوام النجاح والتقدم في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكداً أن انضمامهم إلى ميادين العمل الشرطي يشكّل رافداً مهماً لتعزيز منظومة الأمن والأمان ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات الأمنية، لاسيَّما المتعلقة بدمج التقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الشُّرطي، ومواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن وقيادتنا الرشيدة.



كوادر محترفة

قال الشيخ طالب بن صقر، إن تخريج هذه الكوكبة من أبناء الوطن المؤهلين علمياً وميدانياً يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحمّل المسؤولية، وحماية المكتسبات، وترسيخ سيادة القانون، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولتنا، مثنياً على الجهود التي تبذلها كلية الشرطة في العاصمة أبوظبي في إعداد وتأهيل كوادر شرطية محترفة وفق أعلى المعايير العلمية والتدريبية المواكبة للعصر الحديث. ومن جانبهم، أعرب الخريجون وأولياء أمورهم عن سرورهم وتقديرهم للشيخ طالب بن صقر والشيوخ والحضور، لتشريفهم حفلهم.