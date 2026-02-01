رئيس الدولة يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والصندوق وفرص تعزيزها لدفع عجلة التنمية المستدامة، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي معالي كريستالينا جورجيفا التي تقوم بزيارة إلى الدولة تشارك خلالها في «القمة العالمية للحكومات 2026» التي تنطلق في دبي يوم الثلاثاء المقبل.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه أهمية تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول مبتكرة تخدم مستقبل المجتمعات والدول، وتسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات شريك رئيس في الجهود الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي، من خلال تبنيها رؤى اقتصادية وسياسات تدعم النمو المستدام، وتواكب المتغيرات العالمية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات، بوصفها منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصناع القرار والمعنيين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى التي تستهدف معالجة التحديات، وبناء اقتصاد عالمي مستدام.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.