الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي

رئيس الدولة يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي
2 فبراير 2026 00:16

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والصندوق وفرص تعزيزها لدفع عجلة التنمية المستدامة، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمعات.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي معالي كريستالينا جورجيفا التي تقوم بزيارة إلى الدولة تشارك خلالها في «القمة العالمية للحكومات 2026» التي تنطلق في دبي يوم الثلاثاء المقبل.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه أهمية تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول مبتكرة تخدم مستقبل المجتمعات والدول، وتسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات شريك رئيس في الجهود الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي، من خلال تبنيها رؤى اقتصادية وسياسات تدعم النمو المستدام، وتواكب المتغيرات العالمية.

أخبار ذات صلة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات، بوصفها منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصناع القرار والمعنيين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى التي تستهدف معالجة التحديات، وبناء اقتصاد عالمي مستدام.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
صندوق النقد الدولي
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©