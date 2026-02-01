الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
نعيمة أهلي: مرحلة مهمة في المسيرة التنموية لدبي

نعيمة أهلي: مرحلة مهمة في المسيرة التنموية لدبي
2 فبراير 2026 03:08

دبي (وام)

قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن الذكرى الثامنة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ولاية العهد في إمارة دبي، تجسد مرحلة مهمة في المسيرة التنموية للإمارة، اتسمت بتسارع التحول المؤسسي، وترسيخ ثقافة إعداد القيادات القادرة على استدامة الإنجاز ومواصلة التميز، متقدمة لسموه ولشعب الإمارات بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة. وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قامت على تمكين الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها المرأة، وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً مؤثراً في رسم السياسات وصناعة القرار، بما أسهم في بروز نماذج نسائية قيادية تسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً، وتعكس مكانتها مدينة للفرص والتمكين».

