علوم الدار

إنشاء طريق سد مبزرة التاريخي بتكلفة 16 مليون درهم

المشروع ضمن مبادرات تطوير المرافق بمنطقة العين (الصور من وام)
2 فبراير 2026 03:08

أبوظبي (الاتحاد) 

بدأت دائرة البلديات والنقل العمل في مشروع تصميم وإنشاء طريق سد مبزرة التاريخي، أحد المشاريع التنموية البارزة ضمن مبادرات تطوير المرافق العامة في منطقة العين، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 16 مليون درهم؛ بهدف تعزيز البنية التحتية في منطقة مبزرة الخضراء، وتوفير مسار آمن ومتكامل يتيح الوصول إلى السد التاريخي الشهير. 
ويتمحور المشروع حول إنشاء طريق بمعايير تصميمية حديثة، يوفّر مساراً مباشراً للوصول إلى السد التاريخي، مع مراعاة السلامة المرورية والحفاظ على التضاريس الطبيعية، إذ يُعد سد مبزرة أحد أهم المعالم الطبيعية في منطقة العين، حيث يجمع بين الملامح الجغرافية الجبلية والتنوع البيئي الغني، ما يجعله وجهة مفضّلة للزوّار من مختلف الفئات. 
أكد المهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، أن مشروع تصميم، وإنشاء طريق سد مبزرة التاريخي يأتي في إطار التزام الدائرة بتطوير الوجهات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها منطقة العين، والتي تشكّل جزءاً من هويتها. وأوضح أن منطقة مبزرة الخضراء تحظى بمكانة خاصة لدى أفراد المجتمع والزوار، والتي على أساسها يتم تحسين الوصول إليها عبر تجربة تنقّل آمنة وسلسة تحافظ على الطابع الطبيعي للموقع.

جودة الحياة
ومن بين أبرز عناصر المشروع المتوقع الانتهاء منه في يونيو المقبل تحسين الطرق المحيطة وربط المسار الحالي بمنطقة مبزرة الخضراء، وإضافة منطقة وقوف آمنة للمركبات تسمح للزوّار بالاستمتاع بالإطلالات الجبلية الخلابة، بما يتماشى مع توجهات الدائرة بتطوير شبكة الطرق المتصلة بالوجهات السياحية والارتقاء بجودة الحياة بشكل عام. 
وتندرج ضمن أعمال المشروع إضافة تحسينات مرئية وبيئية تُسهم في دمج معالم الطريق مع المشهد الطبيعي المحيط، إضافة إلى معالجة المنحدرات والتكوينات الجبلية بما يحقق تجربة تنقل سلسلة وآمنة للزوّار.

مبزرة
البنية التحتية
دائرة البلديات والنقل
