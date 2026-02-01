تفاهم بين «دبي للإعلام» ووزارة الإعلام الكويتية

الكويت (وام)



وقّعت مؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع وزارة الإعلام في دولة الكويت - تلفزيون دولة الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات وتطوير محتوى مشترك يخدم المشاهد الخليجي والعربي.

وشهد توقيع المذكرة معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة، وزير الإعلام والثقافة بالإنابة، ومنى غانم المرّي، نائبة الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة. ووقّع المذكرة عن مؤسسة دبي للإعلام محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعن وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن، وكيل الوزارة.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، أن التعاون الإعلامي الكويتي-الإماراتي يستند إلى رؤية مشتركة تحظى بدعم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، وهو دعم راسخ يشكل قاعدة صلبة لتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات. وأضاف معاليه: «إن هذا التعاون شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للإعلام الخليجي عبر العمل المشترك والتكامل مع المؤسسات الإعلامية الشقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يخدم الرسالة الإعلامية، ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

تتضمن المذكرة مجالات تعاون تشمل الإنتاج التلفزيوني والبرامجي المشترك، بما في ذلك البرامج الرياضية والتراثية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الأخبار والتقارير والتغطيات للمناسبات والفعاليات، إلى جانب تنسيق ودعم المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية في جانب التسويق الإعلاني والترويج المتبادل للحملات، وتبادل أو شراء الحقوق الخاصة بالمواد الإعلامية وفقاً للأنظمة المعمول بها، فضلاً عن تبادل الخبرات والدعم الفني والتدريب وتسهيل الإجراءات اللوجستية لتنفيذ الأعمال المشتركة.