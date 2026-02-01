الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: الأخوّة الإماراتية الكويتية راسخة وشامخة

2 فبراير 2026 03:09

أبوظبي (الاتحاد)

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: «إن الحكمة التي جمعت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الصباح، طيّب الله ثراهما، تألقت منها علاقة أخوّةٍ إماراتية كويتية. عميقةٌ في جذورها، راسخةٌ في قيمها، شامخةٌ في إنسانيتها».
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «من الحكمة التي جمعت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الصباح، طيّب الله ثراهما، تألقت علاقة أخوّةٍ إماراتية كويتية. عميقةٌ في جذورها، راسخةٌ في قيمها، شامخةٌ في إنسانيتها».

روح الأخوّة
وأضاف سموه: «سرديةٌ كُتبت بالثقة قبل الاتفاقات، وبالمودة قبل المصالح، وبالقلوب قبل الوثائق. علاقةٌ لا تشيخ، لأن أساسها طِيبُ الرجال، وعمقها نُبل المواقف، ومسارها سيبقى ممتداً بروح الأخوّة الصادقة».

بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
زايد بن سلطان
سيف بن زايد
جابر الأحمد الصباح
الإمارات
الكويت
