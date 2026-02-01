الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بتوجيهات أحمد بن محمد.. «دبي للصحافة» ينظم الحفل الإعلامي الإماراتي- الكويتي

بتوجيهات أحمد بن محمد.. «دبي للصحافة» ينظم الحفل الإعلامي الإماراتي- الكويتي
2 فبراير 2026 03:09

الكويت (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، نظم نادي دبي للصحافة، أمس، في دولة الكويت الشقيقة «الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي»، في فندق والدورف أستوريا، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والفنانين والمنتجين والمثقفين من البلدين، ضمن برنامج يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الإعلامي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وتضمن الحفل جلسة شبابية بعنوان «الإعلام وصوت الشباب.. الإمارات والكويت»، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للإنتاج المشترك بين مؤسسة دبي للإعلام ووزارة الإعلام في دولة الكويت - تلفزيون الكويت، وحفل عشاء وفعاليات فنية وإعلامية، تعكس روح الأخوة بين البلدين.

 

مناسبة عزيزة
هنأت منى غانم المري، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، خلال كلمتها الافتتاحية، القيادة والشعب الكويتي باليوم الوطني وذكرى التحرير، مؤكدة أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب جميع الإماراتيين، وأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤمن بأن الكويت ليست دولة شقيقة فحسب، بل بيت قريب وذاكرة مشتركة ومواقف تاريخية راسخة.
وأكدت أن عبارة «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، ليست شعاراً إعلامياً، بل هي تجسيد لمسيرة طويلة من المحبة والصدق والوفاء، مستذكرة انطلاقة أول بث تلفزيوني رسمي من دبي عام 1969، الذي شكل محطة فارقة في مسيرة الإعلام الخليجي، التقى فيها الطموح الإماراتي مع الخبرة الكويتية في وحدة خليجية صادقة.
 وأشارت إلى أن نادي دبي للصحافة، أسس علاقات تعاون وثيقة مع مجتمع الإعلام والصحافة الكويتي على مدار أكثر من 25 عاماً، ولهما مشاركات مميزة في مختلف المناسبات الكبرى التي ينظمها النادي، لاسيما ضمن قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي السنوي الأكبر على مستوى العالم العربي.
وقالت: «نحتفل اليوم باليوبيل الفضي لجائزة الصحافة العربية، بعد مرور 25 عاماً على تأسيس الجائزة برؤية وبتوجيهات راعي الصحافة والصحفيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله»، معربة عن تقديرها لإسهامات الصحافيين والمفكرين الكويتيين الذين كرمتهم الجائزة على مدار سنوات متعاقبة؛ تقديراً لإسهاماتهم المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن ما يجمع الإمارات والكويت ليس احتفالاً عابراً، بل تاريخ مشترك وحاضر متكامل ومستقبل يصنع معاً، مشددة على أن الإمارات لا تنسى من وقف معها وشاركها الطريق منذ البداية، وقالت: «معاً بدأنا… ومعاً سنبقى».

لوحة فنية وطنية
تضمن الحفل أوبريتاً غنائياً مميزاً يجسّد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت. وعبّر الأوبريت، من خلال لوحة فنية وغنائية وطنية، عن مشاعر المحبة والاعتزاز المتبادل، مسلطاً الضوء على القيم المشتركة، وروابط المصير الواحد بين الشعبين الشقيقين.

جسور التقارب 

ألقى معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة، وزير الإعلام والثقافة بالإنابة، الكلمة الرسمية للحفل، وأكد أن اللقاء الإعلامي الإماراتي الكويتي يعكس عمق الروابط الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون المشترك والتفاهم المتبادل.
وقال معاليه: «يمثل هذا اللقاء محطة مهمة في مسار التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، حيث يفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات، وتكامل الجهود، وتطوير المحتوى الإعلامي المشترك».
 ولفت معاليه إلى أن اللقاء الإعلامي الإماراتي الكويتي يشكل نموذجاً للتعاون البناء الذي يعزز وحدة الصف، ويؤكد أن الإعلام سيبقى رافداً أساسياً لدعم العلاقات الأخوية وصناعة الوعي، والمساهمة في إبراز منجزات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطموحاتها المستقبلية.

نادي دبي للصحافة
الإعلام
الإمارات
الكويت
دبي
مؤسسة دبي للإعلام
