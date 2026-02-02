ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الاثنين. وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم، 6.3 درجة مئوية.

وأوضح الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".



توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من اليوم وحتى 6 فبراير الجاري حالة جوية متفاوتة بين الرطوبة والطقس الصحو والغائم جزئياً، مع نشاط متوقع للرياح أحياناً، وفرص لتشكل الضباب والأمطار الخفيفة على بعض المناطق.