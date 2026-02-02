الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
2 فبراير 2026 08:34

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الاثنين. وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم، 6.3 درجة مئوية.

وأوضح الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من اليوم وحتى 6 فبراير الجاري حالة جوية متفاوتة بين الرطوبة والطقس الصحو والغائم جزئياً، مع نشاط متوقع للرياح أحياناً، وفرص لتشكل الضباب والأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
العين
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
