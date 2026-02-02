"نجري في حب الكويت".. فعالية مجتمعية في عجمان تحتفي بعمق العلاقات الأخوية

نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان فعالية "نجري في حب الكويت"، الحدث الرياضي المجتمعي الذي شكّل مبادرة مميزة احتفت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وأقيم الحدث برعاية الاتحاد للماء والكهرباء وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان في حديقة الصفيا بعجمان، بمشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف الأعمار والمستويات.

واستهدفت الدائرة من خلال هذا الحدث الرياضي، الذي جاء في إطار مبادرة "الإمارات والكويت إخوة للأبد"، تعزيز التواصل الإنساني وإبراز دور الرياضة كجسرٍ للتقارب وبناء العلاقات بين الشعوب.

وأكّد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن فعالية "نجري في حب الكويت" تؤكّد التزام الدائرة بدعم التوجهات الوطنية التي تعزّز الروابط الأخوية المتينة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، عبر مبادرات تُجسّد التزامها بترسيخ التعاون بين الدول الخليجية.

وأضاف أن الدائرة ماضية في سعيها نحو إرساء دعائم مجتمع يحفّز نمط الحياة الصحي والنشط، بما يتماشى مع مستهدفاتها وتطلعات إمارة عجمان.

يذكر أن فعالية "نجري في حب الكويت"، أقيمت ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تنظمها الدائرة، احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الكويتية، وتعزيزًا لدور الإمارة في دعم المبادرات الوطنية، وترسيخًا لمكانتها وجهة سياحية بارزة على مستوى الدولة.