الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"القمة العالمية للحكومات".. برنامج حافل بالفعاليات في اليوم التمهيدي

2 فبراير 2026 12:57

انطلقت اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
ويزخر اليوم التمهيدي للقمة بأجندة حافلة بالفعاليات تشمل منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية وحوارات الطاولة المستديرة والتي تشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب.
كما تشمل أيضا الاجتماع الوزاري لوزارات العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين، وحوار مجلس الذكاء الاصطناعي بتنظيم المعهد الهندي للتكنولوجيا، وانعقاد مجلس عصر جديد للثروة العائلية، ومجلس القطاعات الرائدة التي تقود نمو دول الجنوب العالمي ضمن منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي.

 

رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
المصدر: وام
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الكثيري وجارسيا يمثلان «أبوظبي لرفع الأثقال» في «الماسترز»
الكثيري وجارسيا يمثلان «أبوظبي لرفع الأثقال» في «الماسترز»
«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية لتطوير وتشغيل محطة في ميناء ماتادي بالكونغو
«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية لتطوير وتشغيل محطة في ميناء ماتادي بالكونغو
