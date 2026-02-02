الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"البلديات والنقل" تشرع بتطوير متكامل لمنطقة مصفح

"البلديات والنقل" تشرع بتطوير متكامل لمنطقة مصفح
2 فبراير 2026 15:11

شرعت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الجهات المعنية، بدراسة مشروع تطوير شامل لمنطقة مصفح بأبوظبي، بهدف تعزيز مكانتها وجهة صناعية وتجارية مستدامة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.

 

تركز المرحلة الأولى من الدراسة على إعادة تشكيل ملامح الواجهة البحرية للمنطقة، بما يشمل إنشاء مساحات خضراء واسعة ومرافق عامة حديثة تعكس الطابع الحضري المعاصر، مع الحرص على الحفاظ على الهوية الرمزية المميزة للمنطقة.

وفي الوقت نفسه، كثفت الدائرة عمليات التفتيش وحملات التوعية الموجهة للسكان وأصحاب الأعمال لضمان الالتزام بالأنظمة والاشتراطات، والحد من الممارسات غير النظامية، ومعالجة المشوهات البصرية والبيئية، ما يسهم في رفع مستوى النظافة والصحة والسلامة العامة، بالإضافة إلى ضبط ظواهر التكدس السكاني وفق اللوائح البلدية.

 

وتتضمن خطة التطوير تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية بما يدعم جذب الاستثمارات، ويضمن توفير بيئة عمل وسكن متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ويشمل المشروع تحسين الطرق الرئيسية مثل طريق مصفح - العين وشارع 8 لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ونقل البضائع التجارية بكفاءة.

 

وأكد المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية ورئيس اللجنة المشرفة على مشروع تطوير منطقة مصفح، أن المنطقة تحتل موقعًا محوريًا كمركز رئيسي للصناعة والتجارة في أبوظبي.

 

وأضاف أن الدراسة الحالية تُنفَّذ بالشراكة مع الجهات الاستراتيجية، مع الاستعانة بحلول مبتكرة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والتصميم الحضري الذكي، بهدف تحويل مصفح إلى نموذج مرجعي عالمي للمناطق الاقتصادية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
تطوير البنية التحتية
مصفح
مصفح الصناعية
