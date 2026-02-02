الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
2 فبراير 2026 14:47

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، اليوم ، في أبوظبي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسيراليون.
وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسيراليون، حيث ستعزز الاتفاقية من حجم التبادل التجاري وتوسع مجالات التعاون والفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين".
وأضاف سموه:"الإمارات تواصل نهجها في تنمية شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك لشعبها وشعوب القارة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيراليون
رئيس الدولة
الإمارات
اتفاقية
