رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، اليوم ، في أبوظبي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسيراليون.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسيراليون، حيث ستعزز الاتفاقية من حجم التبادل التجاري وتوسع مجالات التعاون والفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين".

وأضاف سموه:"الإمارات تواصل نهجها في تنمية شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك لشعبها وشعوب القارة".

