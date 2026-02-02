سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الـ2 لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المؤسسات الأكاديمية في الإمارة تمضي بخطط طموحة ومدروسة في مشوارها الأكاديمي، معبراً عن فخره بالكيانات التعليمية وإداراتها، وتمنى دوام الفاعلية والإسهام في دعم وتطوير العملية التعليمية.





جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، نائب رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة جامعة الفنون في الشارقة، وأعضاء المجلس رؤساء ومدراء الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة.





وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود أعضاء المجلس، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مشيراً سموه إلى أن المجلس يضم 3 جامعات حديثة، تستدعي دعمها بالمعرفة اللازمة للارتقاء بها، من خلال الاطلاع على أفضل التجارب الأكاديمية في الجامعات العريقة حول العالم، مثنياً سموه على جهود مديري الجامعات في تطوير مؤسساتهم وبرامجهم الأكاديمية ومستوى طلبتهم.





وعبّر صاحب السمو حاكم الشارقة عن فرحته الكبيرة بتخرج الدفعة الأولى من طلبة جامعة خورفكان، مؤكداً استحقاقهم لبشارة التعيين المباشر بعد التخرج، تقديراً لجدهم واجتهادهم، وأشار إلى أن جامعات إمارة الشارقة تضم تخصصات متنوعة في مجالات مختلفة، حصل عدد منها على عضويات في منظمات دولية متخصصة، ما يدل على أهمية وقوة البرامج الأكاديمية المقدمة.

ووقع صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً، يقضي بإضافة الدكتورة نادية مهدي الحسني، مدير أكاديمية الفنون البصرية بجامعة الفنون في الشارقة، إلى عضوية مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.





واعتمد المجلس لائحة تنظيم برنامج المنح والخصومات لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرصه على تنظيم آليات الدعم التعليمي، وضمان العدالة والشفافية في منح الفرص التعليمية، وتعزيز استدامة منظومة التعليم العالي، بما يخدم الطلبة والمؤسسات الأكاديمية على حد سواء.

كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في الإمارة، وتعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي في مؤسسات التعليم العالي، بما يواكب التوجهات المستقبلية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.





واستعرض المجلس الملخص التنفيذي لمقترح اللائحة وسياسة تنظيم المنح الدراسية والخصومات في مؤسسات التعليم العالي بإمارة الشارقة، بما يضمن توسيع فرص التعليم، ودعم الطلبة المستحقين، إلى جانب استعراض الملخص التنفيذي لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، وما تتضمنه من توجهات مستقبلية لتطوير البرامج الأكاديمية، ورفع جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واطلع المجلس على التقرير العام حول أبرز أعماله وإنجازاته خلال الفترة الماضية، وما تضمنه من مؤشرات أداء ومبادرات نوعية أسهمت في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في الإمارة، إضافة إلى مناقشة المجلس إطار استراتيجية الشارقة للبحث العلمي والابتكار ومحاورها وأهدافها الرامية إلى تعزيز بيئة البحث العلمي، ودعم الابتكار، وربط مخرجات البحث باحتياجات التنمية المستدامة.





واطلع المجلس على تقرير ضمان الجودة والحوكمة الذي تناول آليات تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي.

كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أزاح فور وصوله الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي لمبنى مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وأطلق سموه الموقع الإلكتروني للمجلس من خلال الضغط على الجهاز اللوحي، ويقدم الموقع الإلكتروني خدماته للمتعلمين والباحثين والمؤسسات التعليمية وقطاع البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى عرض أبرز الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمؤسسات الأكاديمية في إمارة الشارقة.

وشاهد سموه مادة فلمية تناولت مسيرة التميز في المؤسسات الأكاديمية بإمارة الشارقة، وأبرز ما حققته خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض أعداد البرامج والتخصصات والخريجين في كل مؤسسة أكاديمية، وجهود التطوير المستمرة، ومراحل النمو الأكاديمي ومساهمتها الفاعلة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات مختلفة.