«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون حركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند 03:43 الجزرالأول عند الساعة 20:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 10:24 والمد الثاني عند الساعة 23:26 والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: