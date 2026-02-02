الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
2 فبراير 2026 19:47

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان علاقات البلدين والعمل المشترك بينهما لتوسيع آفاقها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة. وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ في أبوظبي فخامة إلهام علييف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى إعلان جائزة زايد للأخوة الإنسانية مؤخراً «اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا» ضمن الفائزين في دورتها 2026 بوصفه نموذجاً عالمياً للمصالحة وخطوة تاريخية لإنهاء الصراعات. وفي هذا السياق هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس إلهام علييف مشيراً إلى أنه تكريم لحكمة البلدين في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يفتح آفاقاً جديدة للسلام والتعاون والاستقرار بينهما وفي منطقة القوقاز لمصلحة جميع شعوبها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

من جانبه ثمن الرئيس الأذري مساعي صاحب السمو رئيس الدولة ومبادراته الخيِّرة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ أسباب السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والوفد المرافق للرئيس الضيف.

وجرى خلال اللقاء إعلان خطاب نوايا بين دولة الإمارات وأذربيجان بشأن التعاون الدفاعي بجانب مذكرة تفاهم بشأن علاقات توأمة بين دائرة البلديات والنقل - أبوظبي ومدينة باكوالأذرية.
وكان فخامة رئيس أذربيجان قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.

 

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
أذربيجان
إلهام علييف
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©