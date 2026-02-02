«صوتك مسموع» في مركز شرطة بر دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة بر دبي مُبادرة «صوتك مسموع» الهادف إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية.

وشهد فعاليات المُبادرة، العميد خليفة خالد العوضي، مدير المركز، ونائبه المقدم علي إبراهيم العور، وعدد من الضباط، والمواطنين والمقيمين والشركاء.

وأكد العميد خليفة العوضي أن مُبادرة «صوتك مسموع» تُجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عيد محمد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على الاستماع لآراء وملاحظات أفراد المجتمع عن قرب بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

وأشار إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم في تحقيق التوجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية والارتقاء بمستويات الخدمات.

وشهدت المُبادرة، تقديم شرح حول العديد من المبادرات التي تنظمها شرطة دبي لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع ومنها مبادرة «الشرطي جارك» التي تعتبر جسراً بين شرطة دبي والمجتمع للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً. كما تضمنت المُبادرة تقديم شرح حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية في مراكز الشرطة، والخدمات المتوفرة على الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وفي مراكز الشرطة الذكية «SPS»، إضافة إلى التعريف بمركز الاتصال 901، الذي يستقبل المكالمات غير الطارئة، ورقم الهاتف 999 الهادف إلى استقبال المكالمات الطارئة فقط.

وفي الختام، استمع العميد خليفة العوضي إلى آراء واقتراحات وملاحظات المتعاملين، مُثمناً جهودهم وتعاونهم مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة بر دبي.