الوفد الإعلامي الإماراتي يختتم زيارته إلى الكويت

الكويت (وام)

اطلع الوفد الإعلامي الإماراتي على منظومة العمل الإعلامي والتقني في وزارة الإعلام الكويتية، وذلك ضمن برنامج الزيارة الأخوية التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، وينظمها نادي دبي للصحافة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وجاءت الزيارة في إطار الاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتعزيزاً لأوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.



تعزيز التعاون الإعلامي

كان في استقبال الوفد الإعلامي الإماراتي، الذي تقدمته منى غانم المرّي، نائبة الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، كل من تركي عبدالله المطيري، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون، ولافي محسن السبيعي، مدير عام الإدارة العامة للأخبار، وبدر مبارك الدعي، مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون بجولة الكويت، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وشملت الزيارة جولة ميدانية موسعة في مرافق الوزارة، اطلع خلالها الوفد على استوديوهات الأخبار وقسم الأرشيف، إلى جانب استوديوهات التلفزيون، والتعرف على تجربة إنتاج البرامج عبر استوديوهات حديثة ومتطورة، بما في ذلك استوديوهات 4K وآليات العمل في إدارات الإنتاج والهندسة.



تجربة إعلامية رائدة

وأكدت منى غانم المرّي أن زيارة وزارة الإعلام في دولة الكويت تمثل فرصة مهمة للاطلاع على تجربة إعلامية رائدة على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن ما شهدته الجولة يعكس تطور البنية التحتية الإعلامية والتقنية، وحرص الوزارة على مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الإنتاج والبث وحفظ المحتوى الإعلامي.



الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي

واختتم الوفد الإعلامي الإماراتي زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة، بتنظيم «الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي»، الذي أقامه نادي دبي للصحافة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وحضور معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة، وزير الإعلام والثقافة بالإنابة بدولة الكويت، ومشاركة نخبة من القيادات والرموز الإعلامية من البلدين، وذلك في إطار الاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتعزيز أوجه التعاون الإعلامي بينهما.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة، وزير الإعلام والثقافة بالإنابة في دولة الكويت، أن العلاقات الإعلامية بين دولة الكويت ودولة الإمارات تمثّل نموذجاً متقدّماً في التعاون العربي، يقوم على تاريخ راسخ من التنسيق والتكامل المهني، مشيداً بمبادرة نادي دبي للصحافة وتنظيمه للحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي، ودور هذه المبادرات في تعزيز التواصل المؤسسي بين المؤسسات الإعلامية، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات.



دور ريادي

من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، نائبة الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن الإعلام الكويتي يُشكّل إحدى الركائز الأساسية للإعلام الخليجي والعربي، وأسهم روّاده بدور ريادي في تشكيل الوعي الثقافي والإعلامي.

بدورها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن تنظيم الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي في ختام زيارة الوفد الإعلامي الإماراتي، يعكس حرص نادي دبي للصحافة على تعزيز قنوات الحوار والتعاون الإعلامي المؤسسي مع الأشقاء في دولة الكويت.



100 من القيادات الإعلامية

وضم الوفد الإماراتي أكثر من 100 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية في دولة الإمارات، ونخبة من الفنانين والمنتجين وقيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف، إضافة إلى لفيف من الكُتّاب، والصحافيين، وصُنّاع المحتوى، والفنانين والمنتجين، والمؤثرين.



لقاءات وزيارات ميدانية

وشهد جدول أعمال الوفد الإعلامي الإماراتي، عقد لقاءات وزيارات ميدانية للعديد من المؤسسات الإعلامية الكويتية، وفي مقدمتها وزارة الإعلام في دولة الكويت. كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم للإنتاج المشترك بين مؤسسة دبي للإعلام ووزارة الإعلام الكويتية -تلفزيون دولة الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي، وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات الإنتاج الإعلامي والتبادل البرامجي، وتطوير المحتوى، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب المهنية الناجحة، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي عالي الجودة يواكب المتغيرات التقنية، ويلبّي تطلعات الجمهور في البلدين الشقيقين.

كما تضمّن الحفل جلسة حوارية شبابية مشتركة نظمها مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع مجلس شباب وزارة الإعلام في دولة الكويت، بعنوان «الإعلام وصوت الشباب - الإمارات والكويت»، ناقشت دور الشباب في صناعة الإعلام، وسبل تمكينهم من الإسهام في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزيز حضورهم في المشهد الإعلامي الرقمي.

وشهدت الحدث «أوبريت» فنياً وطنياً تحت عنوان «أحب الكويت» من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وجاء عرض الأوبريت خلال الحفل الإعلامي الإماراتي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة في دولة الكويت الشقيقة تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيداً لمعاني المحبة والوفاء المتبادل بين شعبي الإمارات والكويت، عبر عمل فني يجمع الكلمة الراقية بالصورة المؤثرة، والعمل من إخراج فيصل بن سحلي وخالد بن سحلي، وموسيقى ملحن الوطن محمد الأحمد، وإنتاج مؤسسة دبي للإعلام.