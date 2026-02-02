تعاون بين جامعة الفجيرة و«فوز»

الفجيرة (الاتحاد)

وقعت جامعة الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» اتفاقية تعاون مشترك أمس.

وقّع الاتفاقية عن جامعة الفجيرة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، وعن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» الكابتن سالم الأفخم، مدير عام المنطقة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، اعتزاز الجامعة بهذه الشراكة، مشيراً إلى أن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية تُعد من الجهات الرائدة في القطاع الصناعي على مستوى الدولة، وأن هذه الاتفاقية تعكس حرص الجامعة على بناء علاقات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تمكين الطلبة من اكتساب الخبرات العملية، وتعزيز جودة مخرجات التعليم، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات القطاعات الحيوية.