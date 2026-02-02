الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطنية للتصلب المتعدد» تطلق «الابتكار لدعم الدمج»

«الوطنية للتصلب المتعدد» تطلق «الابتكار لدعم الدمج»
3 فبراير 2026 02:03

أبوظبي (وام)

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، الدورة الثانية من برنامج «الابتكار لدعم الدمج»؛ بهدف توسيع نطاق المبادرة لتشمل 6 جامعات  موزعة على 11 حرماً جامعياً في الدولة.
وتشارك في الدورة الثانية من البرنامج كل من كليات التقنية العليا، وجامعات نيويورك أبوظبي، وأبوظبي، والشارقة، والعين، ومعهد دبي للتصميم.
وسيقوم الطلبة، خلال البرنامج، بتوثيق وعرض مفاهيم تصميم على أن يتم في ختامها تكريم المشاريع المتميزة، ومنحها جوائز مرموقة بدعم من شركة «تكنيب إنيرجيز» «Technip Energies»، الشريك الداعم للجوائز.

