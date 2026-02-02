الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رعاية النساء والأطفال» تختتم مشاركتها في «مهرجان سكة»

جدارية فنية ومنصة تفاعلية (من المصدر)
3 فبراير 2026 02:03

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، بعد حضور نوعي قدمت خلاله تجربة فنية تفاعلية متكاملة نُفذت بأيدٍ إماراتية، ونجحت في استقطاب مئات الزوّار، مجسِّدة توظيف الفن كقوة ناعمة لصناعة الأثر الإنساني وتعزيز التواصل الأسري والمجتمعي.
وشهدت مشاركة المؤسسة، التي جاءت عبر جدارية فنية ومنصة تفاعلية، إقبالاً واسعاً من الجمهور، إلى جانب توزيع عدد كبير من نسخ لعبة «تعرفني؟»، حيث بلغ عدد المستفيدين من اللعبة ما يقارب 1000 شخص. 
وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن التفاعل الكبير الذي شهدته مشاركة المؤسسة على مدار أيام المهرجان يعكس وعي المجتمع بأهمية المبادرات التي تنطلق من الإنسان وتعود إليه، ويؤكد أن الفن حين يُقدَّم برؤية وطنية وبأيدٍ إماراتية، يكون قادراً على إحداث أثر عميق ومستدام. وقد مثّلت تجربة (تعرفني؟) في مهرجان سكة ترجمة حقيقية لقيم عام الأسرة، عبر لغة فنية إنسانية جمعت بين الجمال والمعنى».
وأضافت أن مهرجان سكة للفنون والتصميم يُعد منصة محورية للاحتفاء بالإبداع المحلي، ومجالاً رحباً لتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة في دعم المواهب الإماراتية.
وقالت العنود المهيري، تنفيذي الإبداع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمصممة الخاصة بالجدارية ولعبة «تعرفني؟»: «حرصنا على أن يكون العمل نابعاً من بيئتنا المحلية في فكرته وتنفيذه، وأن يحمل لغة بصرية بسيطة وعميقة في آنٍ واحد. وما لمسناه من تفاعل الجمهور أكد أن السؤال الصادق قادر على فتح حوار حقيقي، وأن التصميم حين يكون إنسانياً يصل مباشرة إلى الوجدان».

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
الإمارات
مهرجان سكة للفنون والتصميم
مهرجان سكة الفني
