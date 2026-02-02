الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات العلمي» يتأهل إلى «فيكس للروبوتات التعليمية»

طلبة النادي خلال التتويج (من المصدر)
3 فبراير 2026 02:04

دبي (الاتحاد)

حقق نادي الإمارات العلمي إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجلِّه الحافل في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بعد تأهله للمشاركة في البطولة العالمية «فيكس للروبوتات التعليمية»، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل المقبل.
وجاء هذا التأهل تتويجاً للأداء المتميز الذي قدّمه طلبة النادي في البطولة الوطنية للروبوت، التي نظّمتها مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير الجاري، حيث حصد طلبة نادي الإمارات العلمي خمس جوائز مرموقة، شملت المركز الأول في المهارات الفردية، وثلاث جوائز تميز، إلى جانب جائزة خاصة عن فرعي البطولة للمرحلتين المتوسطة والمتقدمة. 
وأشاد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بالإنجاز المتميز الذي حققه نادي الإمارات العلمي في البطولة الوطنية للروبوت، مؤكداً أن هذا التفوق يعكس الرؤية الوطنية في دعم العلوم والتكنولوجيا، ويجسّد ثمرة الاستثمار في العقول الشابة وتمكينها من المنافسة على المستويات الإقليمية والعالمية. 

الإمارات
الروبوتات
نادي الإمارات العلمي
الذكاء الاصطناعي
